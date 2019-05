Es dauert nicht mehr lange, bis die Hochzeitsglocken läuten! Am heutigen Samstag heiratet Lady Gabriella Windsor (38) den Financier Thomas Kingston in St George's Chapel auf Schloss Windsor. Die Trauung der 38-Jährigen ist nach den Eheschließungen von Prinz Harry (34) und Prinzessin Eugenie (29) bereits die dritte royale Hochzeit innerhalb eines Jahres. In Kürze wird die Zeremonie beginnen – und vor dem Schloss sind schon zahlreiche Stargäste eingetroffen!

Zu den Promis auf der Gästeliste zählen unter anderem Pippa Middleton (35) und ihr Ehemann James Matthews (43), die laut Daily Mail beide am Ort des Geschehens angekommen sein sollen. Pippa sei seit geraumer Zeit mit dem Bräutigam befreundet. Auch Lord Frederick Windsor (40), der Bruder der Braut, war zusammen mit seiner Mutter Christine von Reibnitz auf dem Weg nach zur St. George's Chapel vor Windsor Castle gesichtet worden. Bis zum Beginn des Gottesdienstes dürfte es nun nicht mehr lange dauern – denn auch die Queen (93) soll inzwischen vor Ort sein.

Durch das Fenster eines schwarzen Wagens war auch schon ein erster Blick auf die Braut zu erhaschen: Lady Gabriella kam mit ihrem Vater vorgefahren.

Getty Images Thomas Kingston auf dem Weg zu seiner Hochzeit

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Hochzeit von Lady Gabriella Windsor

Anzeige

Getty Images Lady Gabriella Windsor und ihr Vater Prinz Michael von Kent vor der St. George's Chapel

Anzeige

Wie gefällt euch das erste Foto der Braut? Sie sieht toll aus! Nicht so mein Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de