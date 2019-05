Kurvig, kinderlos und happy: Kelly Brook (39) begann bereits mit 16 Jahren zu modeln. Kein Wunder, denn wie Wissenschaftler aus Texas herausgefunden haben, ist Kelly "perfekt". Schmollmund, lange Beine, die richtigen Kurven an den richtigen Stellen und natürlich wunderschöne lange braune Haare – laut Berechnungen entspricht sie also genau dem weiblichen Ideal. Da spielt offenbar auch das Alter keine Rolle, denn Kelly fühlt sich jetzt mit knapp 40 wohl wie nie.

In einem Interview, dass die Britin exklusiv mit Daily Mail führte, verriet sie: "In einem Kleid bin ich eine kurvige 38. Ich liebe meine Kurven, ich will nicht viel dünner sein, als ich bin, ich versuche tatsächlich, meine Größe zu halten." Auch mit ihrem bevorstehenden runden Geburtstag hat Kelly kein Problem: "Ich bin total happy mit meinem Körper und meiner Kleidergröße und damit, wo ich gerade stehe. Ich muss dafür etwas tun, ich muss mich richtig ernähren und Sport machen, das kommt nicht einfach so."

Generell scheint die kurvige Schönheit mit ihrem Leben nicht zu hadern: "Im Moment arbeite ich viel, ich führe eine glückliche Beziehung und alles läuft echt gut." Auch Kinder sind für Kelly nicht ausgeschlossen, obwohl sie bereits einige Fehlgeburten hinter sich hat. Doch noch genießt sie ihre Freiheit: "Ich kann das ganze Geld für mich ausgeben. Ich lebe ein ziemlich schönes und egoistisches Leben."

Tim P. Whitby/Getty Images Kelly Brook auf einem Sketchers-Event in Westfield Stratford City

Getty Images Kelly Brook im Januar 2019

Instagram / iamkb Kelly Brook

