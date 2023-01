"Endlich kann ich atmen": Kelly Brook feiert das Älterwerden

Sie trauert ihrer Jugend nicht nach! Kelly Brook (43) ist als Model, Schauspielerin und TV-Star bekannt. Nachdem sie mit 16 Jahren einen Schönheitswettbewerb gewonnen hatte, begann für sie eine erfolgreiche Karriere als gefragtes Model. Seit die Beauty in der Öffentlichkeit stand, gab es allerdings ein Thema, dass sie immer verfolgte – ihr Aussehen. Deshalb freut sich Kelly jetzt umso mehr übers Älterwerden!

"Wenn man auf die 40 zugeht, denkt man: 'Ach, endlich kann ich atmen. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich mich selbst beweisen oder anderen gefallen muss'", erzählt die 43-Jährige im "The Secret To"-Podcast. Es sei außerdem ein tolles Gefühl zu wissen, dass sie keine Size-Zero mehr haben muss, um sich fit oder gesund zu fühlen. "Zwischen 40 und 50 ist eine wunderbare Zeit, in der man seinen Körper einfach lieben und sich auch darin wohlfühlen kann", plaudert sie weiter aus.

Wenn Kelly auf Fotos aus ihren Zwanzigern zurückschaut, dann sehe sie eine Version von sich, die nicht glücklich war. "Man muss sein Leben ganzheitlich betrachten, und ich glaube, es gab eine lange Zeit, in der ich sehr karriereorientiert, sehr auf mich konzentriert und sehr von mir selbst besessen war", beschreibt die Britin ihre Jugendjahre.

Anzeige

Getty Images Kelly Brook im September 2007

Anzeige

Getty Images Kelly Brook, Model

Anzeige

Getty Images Kelly Brook im Mai 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de