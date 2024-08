Nach Gewichtszunahme hat Kelly Brook besonderen Kosenamen

Kelly Brook (44) sorgt für Aufsehen: Sie enthüllt den ungewöhnlichen Spitznamen, den ihr Ehemann Jeremy für sie nach einer Gewichtszunahme hatte. Das Paar lebte in vergangenen Jahren auf dem Land und ging regelmäßig in örtliche Pubs, was zu Kellys Gewichtszunahme führte. Während eines Interviews mit Heart Radio erklärt sie nun, dass ihr Gatte sie eines Tages "kleiner Ballon" genannt hat. "Eigentlich ist es nicht einmal sein Wort, sondern das, wie ich mich selbst nenne. Aber seitdem nennt er mich immer seinen kleinen Ballon. Es war also eine wirklich niedliche Sache, die jetzt zu dieser ganzen Kontroverse geführt hat", erzählt sie in dem Interview.

Doch was für eine Kontroverse meint sie genau? Bereits in früheren Interviews verriet sie den Kosenamen – Fans fanden das jedoch schon damals nicht ganz so niedlich und Jeremy musste sich einem regelrechten Shitstorm stellen. Kelly versucht jedoch, die Situation zu entschärfen und betont abermals, dass Jeremy das Wort "Ballon" von ihr übernommen habe und dass es ursprünglich als süßer Spitzname gemeint war. "Er wusste gar nicht, was ein Ballon ist", erklärt sie im Gespräch weiter.

Mit ihrem Körper ist die TV-Bekanntheit heute im Reinen. Bereits vor zwei Jahren sprach Kelly offen über die Akzeptanz ihres Aussehens und verriet, dass sie die Zeiten ihrer schlankeren Figur nicht unbedingt als die glücklichsten in Erinnerung hat. "Wenn man Trennungen und solche Dinge durchmacht, wirkt sich das wirklich auf die Ernährung aus und einige meiner dünnsten Zeiten waren auch einige meiner unglücklichsten", erzählte Kelly damals gegenüber The Sun und gab einen ehrlichen Einblick in ihre Vergangenheit. Die körperlichen Veränderungen haben sie jedoch nicht davon abgehalten, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Im Sommer 2022 heiratete sie ihren langjährigen Partner Jeremy in einer romantischen Zeremonie in Italien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Brook und Jeremy Parisi

Anzeige Anzeige

Instagram / iamkb Model Kelly Brook mit ihrem Ehemann Jeremy Parisi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu diesem Spitznamen? Ich finde den ziemlich amüsant und niedlich! Dieser Kosename geht in meinen Augen gar nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de