Erfreuliche Neuigkeiten von Kelly Brook (42)! Seit mittlerweile sieben Jahren ist die britische TV-Bekanntheit bereits mit ihrem Liebsten Jeremy Parisi zusammen. Seit einigen Jahren sorgen die beiden Turteltauben deshalb immer wieder für Spekulationen, dass die zwei bereits verlobt sein könnten. Bestätigt wurden die niedlichen Gerüchte um die beiden bisher jedoch nicht – bis jetzt! Für Kelly und ihren Partner Jeremy werden schon bald die Hochzeitsglocken läuten!

Wie eine Quelle gegenüber The Sun bestätigte, sollen Kelly und Jeremy noch diesen Sommer in Italien den Bund der Ehe eingehen. "Sie haben es so lange wie möglich geheim gehalten [...]. Sie sind diese Woche nach Italien geflogen, um sich für den perfekten Ort zu entscheiden", verriet der Insider weiter und fügte hinzu, dass die gemeinsame Hochzeit wie ein wahr gewordener Traum für Kelly sei.

Ihre Fans konnten bereits einen Blick auf einen hübschen Diamantring werfen, der vermutlich der Verlobungsring der 42-Jährigen ist. Via Instagram teilte sie ein zauberhaftes Bild, auf dem man die TV-Bekanntheit am Tisch eines Restaurants sitzen sieht – dabei präsentiert sie den Ring subtil auf dem Schnappschuss.

Instagram / iamkb Jeremy Parisi und Kelly Brook im Juni 2022

Getty Images Kelly Brook im März 2020

Backgrid / ActionPress Kelly Brook in London

