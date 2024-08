So lernte Kelly Brook ihren Ehemann Jeremy Parisi kennen

Kelly Brook (44) ist seit rund zwei Jahren mit Jeremy Parisi verheiratet. Wie sich die beiden kennenlernten, plaudert ihr Schatz jetzt gegenüber Daily Mail aus. "Mein Profil war auf privat gestellt, aber ich klickte auf ihren Account, um ihn mir anzuschauen. Ich konnte nicht fassen, dass sie berühmt war", erinnert er sich. Damals dachte das Model, dass eine Berühmtheit wie seine heutige Ehefrau ihm unmöglich folgen könne und es sich um einen Scherz handele. "Ich hatte noch nie von ihr gehört, aber ich ging zu Wiki und – mein Gott! Ich fragte einen Freund: 'Warum sollte sie mir folgen?' Er erwiderte: 'Frauen wie sie wollen auch nette Männer!'"

Auch Kelly erinnert sich an die Kennlernphase zurück: "Zuerst dachte er, dass es ein Schwindel sei. Er dachte, ich würde ihn an der Nase herumführen!" Dank eines Videoanrufs war das Misstrauen des Beaus jedoch im Nu verschwunden und schon bald funkte es heftig zwischen ihm und Kelly. Und das, obwohl Jeremy kaum ein Wort Englisch sprach. Damals verhalfen sich die zwei noch mit einem Übersetzungstool.

Mit ihrem Partner geht Kelly schon seit 2015 gemeinsam durchs Leben. 2022 gab sich das Paar dann das Jawort in Italien. Mit ihren Fans teilte die Schauspielerin einige Einblicke des besonderen Tags auf Instagram. Auf mehreren Schnappschüssen präsentierte sich die Braut in einem traditionellen weißen Hochzeitskleid mit Spitzenapplikationen an den Ärmeln. Für die 44-Jährige ist die Ehe mit Jeremy ihre erste. Bereits vor ihm war sie mit vier verschiedenen Männern verlobt – wie beispielsweise Jason Statham (57). Mit ihren Ex-Partnern klappte es jedoch nicht. Nun scheint Kelly mit Jeremy aber endlich die große Liebe gefunden zu haben.

Instagram / iamkb Jeremy Parisi und Kelly Brook im Januar 2023

Instagram / iamkb Model Kelly Brook mit ihrem Ehemann Jeremy Parisi

