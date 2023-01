Mehr auf den Rippen: Kelly Brook ist glücklicher denn je!

Kelly Brook (43) hat eine ganz schöne körperliche Veränderung hinter sich. Für die TV-Bekanntheit könnte es privat momentan wohl nicht besser laufen. Seit 2015 ist die Britin glücklich mit ihrem Partner Jeremy Parisi liiert. Im Juli des vergangenen Jahres gaben die Turteltauben sich das Jawort. Doch Kelly war es nicht immer so gut ergangen und das zeigte sich offenbar auch an ihrer Figur.

Im Laufe der Jahre hatte die 43-Jährige immer mal wieder zu- und abgenommen. Mittlerweile trage sie eine Kleidergröße 40. Und damit fühlt sie sich angeblich pudelwohl! The Sun erzählt die Schauspielerin, dass sie, wenn sie auf Bilder ihrer schlankeren Figur zurückblicke, "den Beweis für unglückliche Zeiten" sehe. Sie gibt außerdem preis, dass ihre damaligen Lebensumstände ihr viel abverlangt haben. "Wenn man Trennungen und solche Dinge durchmacht, wirkt sich das wirklich auf die Ernährung aus und einige meiner dünnsten Zeiten waren auch einige meiner unglücklichsten", erinnert sie sich.

Glücklicherweise sind diese Zeiten nun vorbei und das Model ist rundum zufrieden. Im Sommer ließ Kelly ihre Fans in ihrer Instagram-Story an dem wohl glücklichsten Tag ihres Lebens teilhaben. Die Beauty und ihr Jeremy traten in Italien vor den Traualtar. Auf einem Video sieht man die beiden vor einer romantischen Kulisse ausgelassen tanzen.

Kelly Brook im Dezember 2019

Jeremy Parisi und Kelly Brook

Jeremy Parisi und Kelly Brook bei der Hochzeit

