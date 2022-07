Endlich: Kelly Brook und Jeremy haben in Italien geheiratet

Kelly Brook (42) ist endlich unter der Haube! Die britische TV-Bekanntheit führt seit 2015 mit ihrem Freund Jeremy Parisi eine glückliche Beziehung. Nach mehreren Spekulationen verkündeten die zwei im Juni die freudige Nachricht, dass sie sich verlobt haben. Laut eines Insiders wollten die Beauty und der Kunstlehrer noch diesen Sommer heiraten. Jetzt ist es so weit – die zwei haben sich das Jawort gegeben!

In ihrer Instagram-Story teilte die 42-Jährige jetzt mehrere Schnappschüsse von ihrer Hochzeit! Kelly und Jeremy traten in Italien vor den Traualtar. Auf einem Video sieht man die beiden vor einer romantischen Kulisse ausgelassen tanzen. Die Schauspielerin entschied sich an dem besonderen Tag für ein traditionelles Kleid, das an den Ärmeln mit Spitzenapplikationen versehen ist – dazu kombinierte sie einen passenden Schleier. Der Bräutigam trug einen klassischen dunkelblauen Anzug.

Ein Insider hatte im Vorfeld gegenüber The Sun berichtet: "Sie hat die Villa Nota Pisani in Mittelitalien für die Zeremonie und den Empfang gebucht." Zudem fügte die Quelle hinzu: "Kelly weiß, dass Jeremy ihr Seelenverwandter ist und dass dies ihre einzige Hochzeit sein wird, also wird sie alles geben."

Getty Images Jeremy Parisi und Kelly Brook

Instagram / iamkb Jeremy Parisi und Kelly Brook im Juni 2022

Getty Images Kelly Brook, Model

