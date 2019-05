Nadine Klein (33) strahlt endlich wieder vor Liebesglück! Im Oktober trennte sich die Blondine von Alexander Hindersmann (30) – dem Muskelmann hatte die Bachelorette von 2018 in dem Kuppelformat die letzte Rose geschenkt, doch ihre Liebe hielt nur wenige Monate. Während der Sport-Fan noch immer nach seiner Traumfrau sucht, hat Nadine einen neuen Partner gefunden! Und das hat die 33-Jährige jetzt mit einem süßen Couple-Pic offiziell verkündet!

Auf Instagram ließ Nadine am Sonntag die Liebesbombe platzen: Sie teilte ein verkuscheltes Foto mit ihrem Freund! Darauf blickt sie dem blonden Hottie tief in die Augen – und beim Anblick der beiden kann man das Knistern fast spüren! Ein emotionales Zitat schien Nadine bei diesem Schnappschuss überflüssig zu sein – sie versah den Post lediglich mit einem Herz-Emoji. Zu ihrem Schatz gibt es noch nicht viele Informationen: Ihr Herzblatt steht nicht in der Öffentlichkeit – sein Name ist Tim und er ist Berliner.

Das frische Glück der TV-Bekanntheit macht auch ihre Kuppelshow-Freundinnen happy. Unter dem Foto sammelten sich zahlreiche Gratulations-Nachrichten: "Awww, alles Liebe", schrieb zum Beispiel Jessica Neufeld (24).

