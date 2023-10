Schwanger? Nadine Klein ist genervt von den Gerüchten

Sie hat die Nase voll! Nadine Klein (38) hat in ihrem Tim den Mann fürs Leben gefunden. Seit September 2021 sind die einstige Bachelorette und ihr Schatz schon verheiratet. Im vergangenen Jahr feierten die Turteltauben daraufhin eine zweite große Hochzeit im Beisein von Freunden und Familie. In der vergangenen Zeit häuften sich die Gerüchte, dass das Paar Nachwuchs erwarten könnte. Nadine platzt jetzt aber der Kragen: Sie hat keine Lust mehr auf solche Unterstellungen.

"Wann verstehen es endlich alle, dass man so etwas weder fragt noch kommentiert?", schreibt die Influencerin in ihrer Instagram-Story auf erneute Schwangerschaftsgratulationen. Fans wollen auf Nadines neusten Fotos eine kleine Wölbung am Bauch gesehen haben. Ihrem Ärger macht sie jetzt Luft: "Warum schreien alle nach Realness und wundern sich über bearbeitete Bilder, wenn sich zeitgleich normal gewichtige Frauen direkt Schwangerschaften andichten lassen dürfen?" Scheint so, als erwarte die Beauty kein Baby und sei einfach nur genervt von den ständigen Spekulationen.

Im vergangenen Jahr musste Nadine einen schweren Verlust verkraften: Ihre Mutter starb nur wenige Zeit vor ihrer zweiten Hochzeitsfeier. "Es vergeht kein Tag, an dem ich Mama nicht vermisse oder nicht an sie denke, aber an Tagen wie diesen fehlt sie mir besonders", begann sie im Dezember zu schreiben. Deswegen habe sie auch kein Weihnachten feiern wollen.

Instagram / nadine.kln Nadine Klein und ihr Mann Tim

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, Influencerin

Instagram / nadine.kln Nadine Klein und ihr Mann Tim

