Ex-Bachelorette Nadine feiert ihren ersten Hochzeitstag!

Für Nadine Klein (36) gibt es heute erneut Grund zum Feiern! Die ehemalige Bachelorette und ihr Ehemann Tim Nicolas ließen sich vergangenes Jahr nach ungefähr zweieinhalb Jahren Beziehung standesamtlich trauen. Im Juli dieses Jahres veranstaltete das glückliche Paar schließlich eine große Hochzeitsfeier im Beisein von Freunden und Familie. Jetzt verkündete Nadine ihren Fans, dass heute tatsächlich schon der erste Jahrestag ihrer standesamtlichen Hochzeit ist!

"Ein Jahr vorbei und ein ganzes Leben vor uns. 3. September 2021", schrieb die Influencerin unter ihrem Instagram-Post. Dieser besteht aus einer Reihe von Fotos, die an dem Tag ihrer Trauung entstanden sind. Nadine, in einem klassischen weißen Fit-and-Flare-Brautkleid, und Tim, in einem blauen Anzug, strahlen auf dem ersten Bild überglücklich in die Kamera. Auch zwei weitere Bilder zeigen das lachende, frisch vermähltes Pärchen. Zuletzt teilte der Realitystar noch ein Foto der traumhaften Hochzeitslocation.

Die Fans freuen sich für die 36-Jährige. "Es ist wunderbar, euer Glück zu sehen", schwärmte ein Follower. "Wunderschöne Bilder! Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag, habt einen schönen Tag mit vielen schönen Erinnerungen!", kommentierte ein weiterer. Wie sie und Tim ihren ersten Jahrestag feiern, behielt Nadine allerdings für sich.

Nadine Klein und ihr Partner Tim an ihrer Hochzeit

Nadine Klein mit ihrem Mann Tim Nicolas

Nadine Klein mit ihrem Freund Tim

