Wie ist zurzeit das Verhältnis von Nadine Klein (33) und Alexander Hindersmann (30)? Im vergangenen Jahr lernten sich die Berlinerin und ihr Rosenanwärter bei Die Bachelorette kennen und verliebten sich. Auch nach der Show blieben die beiden noch eine Weile ein Paar – im November folgte die plötzliche Trennung. Ob die 33-Jährige nach dem Liebes-Aus komplett den Kontakt zu ihrem Ex abgebrochen hat? Promiflash hat bei Nadine nachgefragt!

Im Gespräch vor der Riani Fashion Show auf der Berlin Fashion Week erklärte die blonde Beauty zum Thema Alex ganz gefasst: "Ich würde sagen, das gehört der Vergangenheit an und ich habe das auch abgehakt. Mir geht es aber sehr gut." Auch das Thema Partnersuche steht bei der ehemaligen Rosenlady offenbar nicht wirklich an erster Stelle: Nadine verbrachte die modischen Tage in der Hauptstadt meist an der Seite von guten Freundinnen.

Obwohl sie mit Alexander abgeschlossen hat, scheint sie dennoch an der Geschichte noch etwas zu knabbern. Die Influencerin fühlt sich nicht in der Lage, die aktuelle Bachelor-Staffel zu verfolgen: "Irgendwie ist es bei mir noch ein bisschen zu frisch, also es erinnert mich zu sehr an meine Zeit und das wühlt gerade zu viel auf. Deswegen kann ich es irgendwie nicht gucken", stellte sie fest.

ActionPress / Gulotta, Francesco Nadine Klein und Alexander Hindersmann auf der Wiesn

Anzeige

WENN Nadine Klein auf der Berlin Fashion Week 2019

Anzeige

AEDT / WENN.com Nadine Klein, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de