Wegen Bauchschmerzen: Nadine Klein liegt im Krankenhaus

Das hat sie sich anders vorgestellt: Nadine Klein (38) meldet sich mit einem besorgniserregenden Update bei ihren Fans und teilt ein kurzes Statement in ihrer Instagram-Story. Der Plan war, am Samstag bei einer Hochzeit fröhlich abzufeiern und am Sonntag in einer TV-Sendung als Gast aufzutreten. Stattdessen meldet sie sich aus dem Krankenhaus – in der vergangenen Nacht hätte sie extrem starke "Schmerzen im Bauchraum" gehabt. Obwohl sie direkt in der Nacht noch notoperiert werden sollte, musste das Krankenhaus die OP aufgrund zeitlicher Probleme auf den nächsten Tag verschieben.

Wie die ehemalige Bachelorette-Kandidatin weiter erzählt, hat sie starke Schmerzmittel bekommen, die es ihr erlaubten, ruhig zu schlafen. Deswegen würde sie sich schon wieder etwas besser fühlen. Allerdings möchte sie ihre Diagnose und den genauen medizinischen Eingriff noch für sich behalten. Sie erklärt: "Meine OP ist wohl unkompliziert und ein Routineeingriff, aber ich will nicht direkt Horrorstorys zu meinen Beschwerden oder der anstehenden OP bekommen." Sie würde sich mit den Details zurückmelden, wenn alles überstanden sei. Zudem hätte sie etwas Angst vor der Narkose und der OP, da sie "jetzt mehrere OPs in so kurzer Zeit hatte". Im vergangenen Jahr wurde sie wegen einer schweren Sportverletzung zweimal am Bein operiert.

Obwohl sie momentan in einer angsteinflößenden Situation steckt, ist nicht alles schlecht: Die Karriere der Reality-TV-Bekanntheit erlebte dieses Jahr einen Aufschwung. Im Mai ergatterte sie eine Gastrolle bei der Seifenoper Alles was zählt und durfte für eine Folge die Rolle der renommierten Psychiaterin Dr. Paola Finkenberg darstellen. Die Folge wurde bereits im Juni ausgestrahlt.

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, Influencerin

RTL / Julia Feldhagen Nadine Klein bei "Alles was zählt"

