Nach standesamtlicher Trauung: Nadine Klein feiert Hochzeit!

Endlich ist es so weit – Nadine Klein (36) hat ihrem Tim erneut das Jawort gegeben! Anfang 2021 gab die ehemalige Bachelorette bekannt, dass ihr Liebster nach zwei Jahren Beziehung um ihre Hand angehalten hat. Wenige Monate später folgte bereits die standesamtliche Trauung. Eine große Feier stand aber noch aus – bis jetzt: Nadine und ihr Gatte Tim haben sich nun im Beisein ihrer Freunde und Familie erneut getraut!

Die freudigen Nachrichten teilte Nadines Freundin Maxime Herbord (27) in ihrer Instagram-Story. Die einstige Datingshow-Teilnehmerin veröffentlichte eine Reihe von Schnappschüssen der Hochzeit ihrer Freundin. So ist unter anderem zu sehen, wie das Brautpaar die Hochzeitstorte anschneidet und sich dabei liebevoll küsst. Stattgefunden hat die zweite Zeremonie der 36-Jährigen offenbar am 25. Juli – auch das verriet Maxime in ihrer Story.

Die glückliche Braut hat sich jedoch noch nicht zu den tollen Neuigkeiten geäußert. Aber erst vor wenigen Tagen veröffentlichte sie auf Instagram einen süßen Schnappschuss von sich und ihrem Gatten, denn sie mit dem Hashtag #weddingcountdown [auf Deutsch: Hochzeitscountdown] versehen hatte.

Instagram / maximeee Nadine Klein und Maxime Herbord

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, ehemalige Bachelorette

Instagram / nadine.kln Nadine Klein im Juli 2022

