Tolle Neuigkeiten für alle Fans von After Passion! Erst am 11. April erschien die lang ersehnte Erotikroman-Verfilmung im Kino. Die heiße Liebesgeschichte zwischen Tessa Young (Josephine Langford, 21) und Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin, 21) beruht auf der gleichnamigen Buchvorlage von Autorin Anna Todd (30) und begeisterte bereits etliche Zuschauer – genau die haben nun allen Grund zum Jubeln: Soeben verkündete Anna, dass sie auch die Fortsetzung "After We Collided" auf die Leinwand bringen wird!

Diese Mega-News enthüllte die Schriftstellerin jetzt via Instagram. Dort veröffentlichte sie einen Schnappschuss des neuen Drehbuchs. "Leute, die 'After We Collided'-Ära kommt. Wir bekommen ein Sequel!", freute Anna sich in der Bildunterschrift. "Wie ihr sehen könnt, habe ich das Script dieses Mal geschrieben und ich kann es kaum erwarten, auch dieses Buch im Kino zu zeigen", verriet die 30-Jährige, die im ersten Teil als Produzentin mitgewirkt hatte.

Zum Schluss richtete die hübsche US-Amerikanerin sich direkt an ihre Fans: "Ich danke euch, dass ihr 'After' zu einem so erfolgreichen Film gemacht habt", schrieb Anna und versprach anschließend, dass bald mehr Details folgen würden. Freut ihr euch schon auf "After We Collided"? Stimmt ab!

