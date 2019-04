So sexy geht es tatsächlich in After Passion zu! Am 11. April kommt die lang ersehnte Verfilmung des Erotikromans endlich in die Kinos. Bereits der Trailer lässt erahnen, dass es ziemlich heiß hergeht zwischen den Protagonisten Tessa (Josephine Langford, 21) und Hardin (Hero Fiennes-Tiffin, 21) – nun rechnen viele Fans mit aufregenden Sexszenen! Doch ist der Film wirklich genauso erotisch wie die erfolgreiche Buchvorlage?

Achtung, Spoiler! Diejenigen "After Passion"-Fans, die Tessa und Hardins komplizierte Liebesgeschichte bereits aus Anna Todds (30) Roman kennen, werden definitiv nicht enttäuscht sein: Zwischen den Hauptfiguren funkt es auch im Film gewaltig! Die Zuschauer bekommen etliche leidenschaftliche Küsse und sinnliche Bettszenen zu sehen – sogar Tessas erstes Mal! Ganz anders als die Protagonisten der Fifty Shades of Grey-Reihe zeigen die Schauspieler Josephine und Hero bis auf ein paar Unterwäscheblitzer hier und da aber so gut wie keine nackte Haut.

Warum Autorin und Produzentin Anna sich bewusst dagegen entschieden hat, verriet sie Promiflash vergangenes Jahr in einem Interview: "Ich persönlich wollte nicht allzu viel Nacktheit haben, ehrlich gesagt. Besonders beim ersten Film hatte ich das Gefühl, dass es sich um ihr Kennenlernen und ihre Anziehung drehen sollte – es gibt viele Wege, sexy zu sein, ohne dabei komplett nackt zu sein", stellte die 30-Jährige klar.

Jon Kopaloff/Getty Images Die "After Passion"-Stars Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin

Carlos Alvarez/Getty Images "After Passion"-Hauptdarsteller Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin

Amy Sussman/Getty Images Die "After Passion"-Stars Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin und Autorin Anna Todd

