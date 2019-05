Haben die weiblichen Fans Chancen bei den "Wir sind jetzt"-Hauptdarstellern? Am Montag startet die neue RTL II-Sendung endlich im TV. In der Young Fiction-Serie geht es rund ums Thema erste Liebe – und auch den ersten Sex. Die Zuschauer bekommen mitunter ziemlich heiße Szenen zu sehen! Darunter auch von den beiden Hotties Justus Czaja und Gustav Schmidt, die in "Wir sind jetzt" die Charaktere Oli und Daniel verkörpern. Aber sind die Jungs privat eigentlich noch solo unterwegs?

Promiflash traf die Schauspieler beim "Wir sind jetzt"-Pressetag in Hamburg und hakte mal nach, ob sie vergeben sind. "Nee, ich bin grade single", verriet Oli-Darsteller Justus im Interview. Er bekomme aktuell durch die Serie auch einige Nachrichten im Netz – vor allem von den Followern seiner Kollegin Lisa-Marie Koroll (21). Eine potenzielle Partnerin sei bisher aber nicht darunter gewesen: "Die sind alle ein bisschen jünger", witzelte der Blondschopf.

Anders als Justus gab Daniel-Darsteller Gustav sich etwas bedeckter bezüglich seines Liebeslebens. "Ja, also ich bin grad glücklich", stellte er grinsend klar – mehr wollte der Theater-Darsteller nicht verraten. Was sagt ihr zu "Wir sind jetzt"? Stimmt ab!

„Wir sind jetzt“ in Doppelfolgen am Montag, den 20. und 27. Mai, jeweils um 20:15 Uhr bei RTL II – bis dahin jeden Samstag eine neue Folge bei TVNOW.

Wir sind jetzt, RTL II Lisa-Marie Koroll und Justus Czaja in "Wir sind jetzt"

Wir sind jetzt, RTL II Der "Wir sind jetzt"-Cast

Christian Augustin/Getty Images "Wir sind jetzt"-Darsteller Gustav Schmidt

