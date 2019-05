Haben die Stars von "Wir sind jetzt" selbst schon erfahren müssen, was es heißt, gemobbt zu werden? Am heutigen Montag flimmert die neue Young Fiction-Serie mit Lisa-Marie Koroll (21), Julia Wulf (23) und Co. erstmals über die Fernsehbildschirme. In dem Format geht es um eine Schulclique, die einiges durchmacht: wilde Partys, die erste Liebe und fiese Mobbing-Attacken! Aber wie stehen eigentlich die Darsteller zu dem Thema – wurden sie selbst schon Opfer von Schikanen ihrer Mitschüler? Promiflash hat mal nachgehakt!

Justus Czaja spielt in der Sendung den selbstbewussten Mädchenschwarm Olli. Sein Umfeld behandelt ihn also mit Respekt – und das war wohl auch während Justus' Schulzeit nicht anders. "Mobbing in dem Sinne hatte ich auf meiner Schule nicht", erklärte der Blondschopf im Promiflash-Interview. Und auch die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Julia blieb in ihrer Jugend davon verschont und betonte: "Wenn man sich nicht mobben lässt, dann wird man auch nicht gemobbt."

Soma Pysall ist zwar selbst nie direkt von ihren Mitschülern schikaniert worden. Trotzdem war es während ihrer Schulzeit ein Thema. Besonders die sozialen Netzwerke hätten oft für Probleme gesorgt. "Es wurden immer viele Fotos gepostet und wir haben auch ganz viel kommentiert. Ich habe mitbekommen, wie Freunde von mir darunter gelitten haben", gab die Schauspielerin zu.

"Wir sind jetzt" in Doppelfolgen am Montag, den 20. und 27. Mai, jeweils um 20:15 Uhr bei RTL II. Bis dahin jeden Samstag eine neue Folge bei TVNOW

Wir sind jetzt, RTL II Justus Czaja, Darsteller bei "Wir sind jetzt"

Wir sind jetzt, RTL II Julia Wulf, Schauspielerin bei "Wir sind jetzt"

Wir sind jetzt, RTL II "Wir sind jetzt"-Darstellerin Soma Pysall

