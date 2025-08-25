Ungewohnt häuslich: Billie Eilish überrascht mit Rezeptvideo

Wer dachte, der große Dubai-Schokoladen-Hype sei überstanden, hat seine Rechnung wohl ohne Billie Eilish (23) gemacht: Über ein Jahr nach dem weltweiten Trend rund um die feine Pistazien-Schleckerei greift die Sängerin das Thema wieder auf und überrascht mit ungewohntem Content. Auf TikTok teilte Billie jetzt ein Rezeptvideo dazu und katapultierte sich damit auf direktem Wege in die Riege der reichweitenstärksten Food-Influencer. Mit ihrer gewohnt lässigen Art schrieb Billie augenzwinkernd dazu: "Tut mir leid, dass ich das poste, aber ich liebe das so sehr." In den Kommentaren unter dem Video überschlagen sich die Reaktionen: von verblüfftem Staunen bis zu überschwänglicher Freude – Fans feiern den ungewohnten Einblick in Billies Küche als bodenständig und überraschend nahbar.

In dem knapp einminütigen Video zeigt Billie, wie sie feine Teigfäden in Margarine röstet, sie mit Pistaziencreme vermengt und das Ganze anschließend in vegane Schokolade einbettet. Ihre ehrliche Freude über das Ergebnis ist dabei kaum zu übersehen. Obwohl sie lachend einräumt, dass die Optik vielleicht nicht ganz perfekt ist, schwärmt sie in der Videobeschreibung: "Genauso gut wie das Original, wenn nicht sogar besser." Dass die Sängerin bei ihren Süßigkeiten auf vegane Alternativen setzt, stieß bei ihren Fans ebenfalls auf Begeisterung: Vielen war diese Seite der jungen Künstlerin gänzlich unbekannt.

Die Reichweite des Clips war bereits wenige Stunden nach der Veröffentlichung enorm, was angesichts der einst gigantischen Beliebtheit der Süßigkeit und Billies riesiger Fangemeinde kaum überraschen dürfte. Auch andere Promis wie Brooklyn Beckham (26) oder Millie Bobby Brown (21) und ihr Ehemann versuchten sich in der Vergangenheit bereits an dem Leckerbissen und teilten Aufnahmen ihrer eigenen Kreationen. Wie sich Billies vegane Variante im Vergleich macht, wird sicher die Zukunft zeigen: Garantiert schwingt bereits jetzt der eine oder andere Fan den Kochlöffel, um sein süßes Ergebnis im Anschluss auf TikTok zu teilen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Billie Eilish im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Billie Eilish, Musikerin