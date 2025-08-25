Royals
Happy End: Jasmin Herren ist 400.000 Euro Schulden los
Jasmin Herren (46) hat bei der Villa der Versuchung um den Sieg gekämpft, um endlich ihre 400.000 Euro Schulden abzubezahlen. Sie konnte den Sieg zwar einfahren, am Ende ging die Reality-TV-Bekanntheit jedoch nur noch mit 9.199 von den anfänglichen 250.000 Euro Preisgeld nach Hause. Doch trotz der geringen Gewinnsumme konnte Jasmin ihren Schulden endlich ade sagen – und zwar mithilfe ihres Villa-Kollegen Ronald Schill (66). Der Jurist und ehemalige Politiker hat Jasmin nach den Dreharbeiten zu der Show an einen Anwalt für Insolvenzrecht weitergeleitet, wie sie beim Wiedersehen der Show verrät. Dieser konnte die 46-Jährige durch einen Widerspruch vor Gericht von den geforderten 400.000 Euro befreien.

Die einzige Summe, die noch auf Jasmin zukommt, sei ein Vergleich mit den Gläubigern – der passenderweise ungefähr dem gewonnenen Betrag entspricht, wie die 46-Jährige freudig berichtet. "Nun ist sie die 400.000 Euro los. Besser hätte es nicht kommen können", freut sich auch Ronald. Dem ehemaligen Richter sei es ein "inneres Bedürfnis" gewesen, Jasmin in ihrer prekären Lage zu helfen. Höchstwahrscheinlich, da er durch sein verschwenderisches Verhalten in der Villa dafür gesorgt hatte, dass die Gewinnsumme auf einen vierstelligen Betrag sinkt.

Doch nicht alle Teilnehmer sind gut auf Ronald zu sprechen. Anders als Jasmin hat Sara Kulka (35) während des Wiedersehens nur Groll für den ehemaligen Politiker übrig. Die Blondine, die damals durch ihre Teilnahme an Germany's Next Topmodel berühmt wurde, bezeichnet Ronald vor versammelter Mannschaft als "Sexist" und "Boomer". "Ich freue mich, dass wir uns hier das letzte Mal wiedersehen", beendet sie vielsagend ihre Hasstirade.

Jasmin Herren, Reality-TV-Star
Instagram / jasminherren78
Jasmin Herren, Reality-TV-Star
Ronald Schill beim "Promi Big Brother"-Finale in Köln im August 2014
Getty Images
Ronald Schill beim "Promi Big Brother"-Finale in Köln im August 2014
Sara Kulka, Social-Media-Bekanntheit
Instagram / sarakulka_
Sara Kulka, Social-Media-Bekanntheit
