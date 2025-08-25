Erste Details zum neuen "Herr der Ringe"-Film sind bekannt

Die Legende von Mittelerde kehrt auf die große Leinwand zurück: Der neue Herr der Ringe-Film "The Hunt for Gollum" soll am 16. Dezember 2027 die Kinos erobern und Fans des Fantasy-Epos erneut in die mystische Welt von J.R.R. Tolkien entführen. Im Zentrum der Geschichte steht diesmal die Figur Gollum, dargestellt von Andy Serkis, der bei diesem Projekt nicht nur schauspielert, sondern auch Regie führt. Produziert wird das Abenteuer von niemand Geringerem als Peter Jackson (63), während Neuseeland erneut Schauplatz für die Dreharbeiten sein wird, berichtet Moviepilot. Ziel ist es, eine "Mittelerde-Erfahrung durch Gollums Augen" zu schaffen, verriet Andy bereits.

Die Handlung ist in der Zeitspanne zwischen Bilbos Geburtstag und Frodos Aufbruch nach Bruchtal angesiedelt – also während der Ereignisse vor "Die Gefährten". Im Mittelpunkt steht Gollums Weg vom Verlierer des Rings bis hin zu seiner tragischen Begegnung mit Sauron und Gandalf, die schließlich zur Ergreifung durch die Waldelben führt. Ob beliebte Figuren wie Gandalf, Aragorn oder Legolas zurückkehren, ist noch offen. Schauspieler wie Ian McKellen (86) und Orlando Bloom (48) zeigten jedoch bereits Interesse, unter der Bedingung moderner Verjüngungstechnologie mit dabei zu sein.

Der Start des Films wurde aufgrund der aufwendigen Vorbereitungen auf Dezember 2027 verschoben. Bereits jetzt sorgt das Mittelerde-Projekt für lebhafte Diskussionen: Während einige Fans gespannt auf die Gollum-Perspektive blicken, sehen andere in dem Projekt Wiederholungen alter Muster. Unklar ist auch, ob der Film an den Erfolg und die herausragenden Kritiken der bisherigen Trilogien anschließen kann, die mit ihren Milliardenumsätzen und 17 Oscar-Gewinnen Filmgeschichte schrieben. Zunächst bleibt jedoch abzuwarten, wie sich Andy Serkis und Peter Jackson dieser Herausforderung stellen werden.

Anzeige Anzeige

"Herr der Ringe – die Gefährten"-Filmplakat

Anzeige Anzeige

ZUMA PRESS, INC. / ActionPress Ian McKellen als Gandalf in "Herr der Ringe"

Anzeige Anzeige

ActionPress/ United Archives GmbH Eine Szene aus "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs"