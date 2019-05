Was für ein tragischer Verlust! Die Ukrainerin Alla K. galt als absolutes Ausnahmetalent, trat auf Varieté-Bühnen und auch in der Zirkusmanege auf. Im Jahr 2010 versuchte sie ihr Glück in der Castingshow Das Supertalent. Mit ihrer großen Leidenschaft, dem Tanzen mit Hula-Hoop-Reifen, begeisterte die Bühnenkünstlerin das Publikum. Doch nun nahm ihr Leben ein tragisches Ende: Alla soll von einem Bekannten ermordet worden sein!

Alla wurde bereits seit April dieses Jahres vermisst. Doch jetzt sorgte ein trauriger Fund für Klarheit. Laut Berichten der Bild sollen Passanten die Leiche der 33-Jährigen vergangenes Wochenende am Rheinufer in der Nähe von Rust gefunden haben. Wie die Polizei berichtet, soll ein 30-jähriger Mann aus ihrem persönlichen Umfeld unter Tatverdacht stehen. Er befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Die genauen Todesumstände sind bislang noch unklar.

Unter einem zuletzt geposteten Instagram-Bild der Tänzerin, die vor neun Jahren vor Sylvie Meis (41), Bruce Darnell (61) und Dieter Bohlen (65) ihr Glück versuchte, bekundeten bereits zahlreiche Fans ihre Anteilnahme zum Tod von Alla und schrieben voller Trauer: "Ich kann es noch immer nicht glauben. Ruhe in Frieden, Engel."

Instagram / allaklyshta Alla K. im Dezember 2017 im Europa-Park in Rust

Instagram / allaklyshta Alla K. im Dezember 2017 im Europa-Park

Getty Images Sylvie Meis und Bruce Darnell im Dezember 2010 in Köln



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de