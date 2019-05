Die Welt hat eine große Schriftstellerin weniger: Judith Kerr ist im Alter von 95 Jahren verstorben! Die in Deutschland geborene Autorin war mit ihrer jüdischen Familie 1933 aus dem nationalsozialistischen Deutschland geflohen und wuchs ab diesem Zeitpunkt in London auf. Ihr bekanntestes Werk ist der Roman "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl", in dem sie autobiografisch ihre Flucht aus Deutschland beschreibt. Dafür erhielt sie sogar 1974 den Deutschen Jugendliteraturpreis.

Den Tod der britischen Staatsbürgerin bestätigte nun ihr Londoner Verlag Harper Collins. An was die 95-Jährige verstorben ist, ließ das Statement offen. Bis zuletzt wohnte sie in der britischen Metropole. Sie überlebte ihren Ehemann Nigel Kneale, den sie in den 50ern als Mitarbeiterin bei der britischen Rundfunkgesellschaft BBC kennengelernt hatte. Er verstarb bereits 2006.

Ihr in Deutschland bekanntestes Werk "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" war nicht nur als Buch ein großer Erfolg: Bereits wenige Jahre nach Erscheinen wurde es von Regisseurin Ilse Hofman 1978 für die ARD verfilmt. Im Dezember dieses Jahres soll sogar eine Neufassung fürs Kino veröffentlicht werden. Der Roman wird außerdem bis heute in vielen Schulen im Deutschunterricht gelesen.

Getty Images Judith Kerr

Getty Images Judith Kerr in London 2017

Getty Images Judith Kerr



