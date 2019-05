Bahnt sich bei Anne Wünsche (27) etwa eine neue Liebe an? Im vergangenen Januar gaben die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Partner Henning Merten überraschend ihre Trennung bekannt – und das nach acht Jahren Beziehung und zwei gemeinsamen Töchtern. Zwischen den beiden herrscht nun aber kein böses Blut. Im Promiflash-Interview im vergangenen April betonte Henning sogar, dass er seiner Ex alles Gute wünsche und kein Problem damit hätte, sollte sie sich einen neuen Mann suchen. Genau das hat Anne jetzt offenbar auch getan!

"Ich habe jemanden kennengelernt", offenbarte sie nun gegenüber Kukksi. Wer der Glückliche ist, wollte Anne noch nicht verraten – und wie ernst es bereits zwischen ihnen ist, will sie offenbar auch erst einmal für sich behalten. "Wie sich das entwickelt, wird sich zeigen", gab die Zweifachmama sich geheimnisvoll, gestand aber, dass sie vielleicht ein bisschen in ihn verliebt sei. Bis die Fans ein Pärchenfoto von der Blondine und ihrem Neuen zu Gesicht bekommen, müssen sie sich wohl in Geduld üben.

Noch vor rund einem Monat hatte die TV-Darstellerin gegenüber Promiflash behauptet, dass es keinen Mann an ihrer Seite gebe und dass sie auch nicht auf der Suche sei – somit scheint ihre neue Liebelei noch ziemlich frisch zu sein! Was denkt ihr, wird Anne bald ein erstes Couple-Pic posten? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / henning.merten Ex-"Berlin-Tag und Nacht"-Star Anne Wünsche und Henning Merten

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / grasreh91 Anne Wünsche, Schauspielerin

