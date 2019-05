Sie haben sich getraut! Cheryl Burke tanzt in einen neuen Lebensabschnitt – und zwar abseits der Dancing with the Stars-Bühne! Seit 2017 ist die Profitänzerin mit Schauspieler Matthew Lawrence (39) liiert. Dieser machte seiner Liebsten erst im letzten Jahr, an ihrem 34. Geburtstag, einen Heiratsantrag – und nun läuteten auch schon die Hochzeitsglocken: In einer kleinen Zeremonie hat sich das Paar am 23. Mai in San Diego das Ja-Wort gegeben!

Die Trauung der beiden fand im Grand Del Mar Hotel statt. Cheryl erschien in einem bodenlangen, weißen Kleid, das ihre Figur perfekt in Szene setzte. Durch den schulterfreien Schnitt sowie den herzförmigen Ausschnitt kam auch ihr Dekolleté bestens zur Geltung. Ihren eleganten Wedding-Look komplettierte die 35-Jährige mit einem durchsichtigen, bodenlangen Schleier, einem Diamant-Collier sowie mehreren Diamant-Armreifen, ihre Haare trug sie offen und glatt. Auf ihren Hochzeits-Pics strahlt die Profitänzerin in die Kamera und wirkt überglücklich, ihrem Liebsten das Ja-Wort gegeben zu haben.

Vor einer Woche veranstaltete Cheryl eine Junggesellinnenparty, für die sie eine Riesentorte in Penisform orderte, wie ein Schnappschuss des ulkigen Desserts auf ihrem Instagram-Kanal zeigt. Nicht alle ihre Fans konnten jedoch über die lustige Leckerei lachen – viele fanden den Kuchen besonders für die jüngeren Gäste der Party zu anstößig.

David Livingston/Getty Images Profi-Tänzerin Cheryl Burke bei "Dancing with the Stars" 2018

Instagram / matthewlawrence Cheryl Burke und Matthew Lawrence, Januar 2019

Instagram / cherylburke Cheryl Burke an ihrer Junggesellinnenparty, Mai 2019

