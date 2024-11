Rylee Arnold und ihr Walker feiern ersten Auftritt als Paar

Rylee Arnold hat mit ihrem Freund Walker Lyons am Wochenende ein neues Kapitel aufgeschlagen: Die beiden gaben ihr Debüt auf dem roten Teppich. Die Dancing With the Stars-Tänzerin und ihr College-Footballer besuchten gemeinsam die Premiere des Films Wicked im Dorothy Chandler Pavilon in Los Angeles. Rylee strahlte in einem trägerlosen, bodenlangen Kleid in kräftigem Magenta und kombinierte ihren Look mit einer funkelnden Diamantkette. Walker, elegant in einem schwarzen Anzug unterwegs, posierte stolz an ihrer Seite und legte dabei liebevoll die Hand auf ihren Rücken. "Das ist unser erster roter Teppich zusammen und unser erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt, also das macht echt Spaß", schwärmte die Sportlerin im Gespräch mit Access Hollywood.

Walker fügte hinzu, es sei "super cool", mit "der schönsten" Begleitung des Abends an der Premiere teilzunehmen. Erst kürzlich hatte Rylee die Beziehung der beiden im Netz offiziell gemacht, als sie und ihre ältere Schwester Brynley eines von Walkers Footballspielen an der University of Southern California besuchten. "Ist das der harte Launch?", schrieb die Profitänzerin augenzwinkernd in die Bildunterschrift und erhielt prompt Vergleiche mit dem prominenten Paar Taylor Swift (34) und ihrem Partner, dem NFL-Star Travis Kelce (35). "Das ist einfach so ikonisch", verriet Rylee gegenüber Us Weekly: "Walker ist ein Tight End, Travis Kelce ist ein Tight End – das ist wie ein wahr gewordener Traum für mich."

Rylee erzählte auch, dass Walker ihren DWTS-Partner der 33. Staffel, Olympiaturner Stephen Nedoroscik, zu dem Zeitpunkt noch nicht kennengelernt hatte. "Wir haben bald eine Drehpause und werden definitiv auf ein Doppeldate gehen", erklärte sie dem Magazin vor wenigen Wochen und spielte dabei auf Stephen und dessen Freundin Tess McCracken an. Die 19-Jährige berichtete weiter: "Ich brauche schließlich Stephens Zustimmung, oder? Aber von dem, was ich ihm erzählt habe, meinte Stephen nur: 'Er ist ein großartiger Typ' – und das ist er auch, also passt das." Ob das geplante Date inzwischen stattgefunden hat, bleibt unklar – doch bei der Premiere der Musical-Adaption liefen sich die Paare auf jeden Fall über den Weg, wie Rylee auf ihrem Instagram-Account zeigte. Der Olympiamedaillengewinner und seine Freundin erschienen dabei in abgestimmten grünen Outfits – ganz passend zum Hauptcharakter Elphaba.

Instagram / ryleearnold1 Rylee Arnold (r.) und Walker Lyons im Oktober 2024

Instagram / ryleearnold1 Walker Lyons, Rylee Arnold, Tess McCracken und Stephen Nedoroscik im November 2024

