"Dancing with the Stars"-Ezra widmet Anna Sorokin Tattoo

Anna Sorokins (33) Zeit bei Dancing with the Stars endete bereits in Runde zwei. Als sie von der Moderatorin gefragt wurde, was sie auf ihrer kurzen Reise gelernt habe und mitnehme, antwortete die berühmte Hochstaplerin: "Nothing" (Englisch für "Nichts"). Und genau dieses Wort trägt nun ihr Tanzpartner Ezra Sosa unter seiner Haut. In einem TikTok-Clip präsentiert er sein neues Tattoo auf dem Schulterblatt und untermalt das Video mit der Aufnahme der Szene von Annas Antwort. Zudem steht darunter eine kleine 33, die für die Staffel steht, in der das Duo gemeinsam teilgenommen hat. Sein Post kommentiert Ezra mit den Worten: "Ich bin so ein Idiot." Von der 33-Jährigen ist ein "genau" in der Kommentarspalte zu finden – ob sie sich dabei auf Ezras Kommentar oder auf ihre Worte in der Show bezieht, wird jedoch nicht ganz klar.

Während ihrer Teilnahme sind sich Ezra und die Blondine ziemlich ans Herz gewachsen. Er lernte sie besser kennen und bekam auch ihre Seite hinter der harten Fassade mit, die Anna aufbauen musste, da sie in der Zeit bei "Dancing with the Stars" mit vielen negativen Reaktionen zu kämpfen hatte. "Nachdem sie Kommentare gelesen hatte, konnten wir sie nicht finden. Schließlich fand man sie im Badezimmer. Sie weinte. Ich habe sie noch nie so gesehen und das hat mir das Herz gebrochen", erzählte der Profitänzer auf TikTok.

Dass die verurteilte Betrügerin, die als vermeintliche deutsche Erbin einst die New Yorker High Society täuschte und sich auf diese Weise viel Geld erschlich, an dem US-amerikanischen Pendant zu Let's Dance teilnehmen durfte, missfiel einigen Fans. "Sie ist undankbar und respektlos gegenüber 'Dancing with the Stars' und ihrem Partner. Sie sah von Anfang an genervt aus", wetterte ein User auf Instagram, nachdem sie ausgeschieden war. Anna musste mit einer Fußfessel tanzen, die sie seit ihrer Entlassung aus dem Staatsgefängnis 2021 tragen muss.

Getty Images Anna Sorokin, September 2024

TikTok / ezrasosa Ezra Sosa, "Dancing with the Stars"-Tänzer

