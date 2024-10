Trotz Teilnahme: Zendaya mag "Dancing With the Stars" nicht

Zendaya Coleman (28) nahm 2013 an der US-Tanzshow Dancing With the Stars teil – mit Erfolg! Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner erreichte die Schauspielerin das Finale, in dem sie den zweiten Platz belegte. Ein Fan der beliebten Show ist die "Euphoria"-Darstellerin jedoch nicht geworden. Im "The Awardist"-Podcast verrät sie den Grund: "Es war eine sehr stressige Erfahrung für mich. Ich dachte mir damals schon: 'Ich glaube nicht, dass ich mir das noch mal anschauen werde'."

Dieser Devise sei sie treu geblieben. "Ich habe 'Dancing With the Stars' seit meiner Teilnahme nicht mehr gesehen", gesteht Zendaya lachend und erklärt, das Format sei einfach nichts für sie: "Ich glaube nicht, dass ich zur Zielgruppe gehöre. Meine Großmutter liebt [die Show], das ist genau ihr Ding." Trotz der Herausforderungen am Set blickt sie dankbar auf die Zeit zurück, die ihr viel über sie selbst und ihre Fähigkeiten gezeigt habe.

In der neuen Staffel von "Dancing With the Stars" ging es bereits turbulent los. Unter den Fans sorgte Anna Sorokin (33) mit ihrer Teilnahme unter besonderen Umständen für viel Gesprächsstoff. Die bekannte Hochstaplerin wurde 2022 aus dem Gefängnis entlassen und darf trotz des Hausarrests an der Show teilnehmen – Fußfessel inklusive. Dazu erklärte sie gegenüber Page Six stolz: "Nun, wir haben mit der Kostümabteilung zusammengearbeitet. Natürlich konnten wir die Fußfessel nicht nackt lassen, also haben wir beschlossen, sie [an mein Kleid] anzupassen."

ActionPress / BACKGRID Zendaya bei Anna Wintours Pre-Met Gala Dinner

Instagram / ezra.sosa Ezra Sosa und Anna Sorokin, "Dancing With The Stars"-Kandidaten

