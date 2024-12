Brooks Nader nahm vor "Dancing with the Stars" Abnehmmittel

Brooks Nader (28) ist ein offenes Buch. Im Gespräch mit Us Weekly offenbart die Beauty nun, dass sie vor ihrer Teilnahme bei Dancing with the Stars Ozempic ausprobierte. Das Medikament ist eigentlich zur Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen, doch wird von manchen Anwendern auch als Abnehmmittel verwendet. Allerdings habe das Model keine gute Erfahrung mit den Spritzen gemacht. "Mir wurde richtig übel davon. Ich mochte es zwar, keine Frage, aber als ich bei 'Dancing with the Stars' auftrat, konnte ich es nicht weiternehmen."

In den vergangenen Monaten hat Brooks viel Gewicht verloren, allerdings stellt sie gegenüber dem Magazin klar, dass die Transformation mit ihrem harten Training für die Tanzshow zu tun habe: "Man tanzt sechs Stunden am Tag, und dann, wenn man endlich einen Moment Zeit hat, in den Spiegel zu schauen, denkt man: 'Oh, Moment mal, das Training zahlt sich mehr aus als gedacht.'" So habe sie fünf bis sieben Kilogramm verloren.

In der amerikanischen Realityshow tanzte Brooks gemeinsam mit dem Profi Gleb Savchenko (41). Schon vor Monaten kursierten Gerüchte, dass die beiden mehr als nur Kollegen seien. Lange Zeit hielten der gebürtige Russe und die 28-Jährige ihre Romanze geheim, doch vor wenigen Tagen redeten sie in einem Interview mit TMZ endlich Klartext. "Wir sind zusammen", plauderte der Sportler aus und ergänzte: "Natürlich ist [unsere Liebe] real, alles ist real, wir machen niemandem etwas vor."

Instagram / brooksnader Gleb Savchenko und Brooks Nader, Tanzpartner bei "Dancing with the Stars"

Getty Images Gleb Savchenko und Brooks Nader im Oktober 2024

