Alfonso Ribeiro verletzt sich bei Dreharbeiten am Knöchel

Alfonso Ribeiro (53), vielen bekannt als Gastgeber von Dancing with the Stars und durch seine Rolle in Der Prinz von Bel-Air, hat sich bei den Dreharbeiten zu einem Weihnachtsspecial von ABC in Disney World, Florida, verletzt. Laut den Berichten von TMZ trat der Schauspieler und Tänzer beim Filmen eines Tanzsegments auf eine der Straßenbahnschienen und knickte mit dem Fuß um. Zeugen dokumentierten das Geschehen in einem Video, in dem Alfonso sichtlich Mühe hat, sein Gleichgewicht zu halten und sich stark auf seine Co-Moderatorin Julianne Hough (36) stützt. Schließlich eilte ein Teammitglied der Produktion mit einem Stuhl herbei, damit Alfonso sich setzen konnte, während das Publikum ihm Applaus spendete.

Der Zwischenfall führte dazu, dass er letztendlich in einem Rollstuhl an einen anderen Ort gebracht wurde. Augenzeugen berichteten zudem, dass Alfonso sich auf der Straße übergab, nachdem der Schmerz ihm offensichtlich sehr zugesetzt hatte. Trotz der Verletzung, die sich später als weniger gravierend herausstellte, bleibt das geplante Ausstrahlungsdatum der Sendung am 1. Weihnachtstag bestehen. Ein Insider bestätigte gegenüber TMZ, dass es sich nur um eine leichte Knöchelverletzung handele und es Alfonso den Umständen entsprechend gut gehe. Er war vor dem Missgeschick in bemerkenswerter Form, wie mehrere Zuschauer berichteten.

Alfonso Ribeiro ist für seine energetischen Tanzeinlagen bekannt, besonders durch die ikonische Tanzbewegung "The Carlton", die er als Carlton Banks in der Serie "Der Prinz von Bel-Air" berühmt machte. Seit seiner Zeit in der Erfolgsserie hat der Schauspieler, der vor Kurzem neun Kilo abgenommen hat, stetig seine Liebe zum Tanz in verschiedenen Formaten und Veranstaltungen gezeigt. Neben seinen Tätigkeiten als Moderator widmet er sich regelmäßig mit Enthusiasmus der Musik und dem Tanz, was er jede Woche aufs Neue bei der Eröffnungsnummer seiner Tanzshow unter Beweis stellt.

Jamie McCarthy/Getty Images US-Schauspieler Alfonso Ribeiro

Getty Images Will Smith und Alfonso Ribeiro bei der Filmpremiere von "Seven Pounds" in Westwood/Kalifornien

