Lindsay Arnold teilt intime Einblicke nach Brustvergrößerung

Lindsay Arnold (31), ehemalige Tänzerin bei Dancing with the Stars, hat sich kürzlich einer Brustvergrößerung unterzogen. Postoperative Fotos mit den Worten "Lindsay ist nach der Operation ein schöner Anblick" teilte sie nun als Antwort auf die Warnung eines Fans, die Entscheidung irgendwann zu "bereuen". Die Sportlerin veröffentlichte am Mittwoch auf ihren Social-Media-Kanälen wie Instagram Einblicke in die Vorbereitung und den Verlauf ihrer Operation, die am 14. Januar stattfand. Unterstützt wurde sie von ihrem Ehemann Sam Cusick. Nach dem Eingriff bedankte sich Lindsay bei vielen ihrer Fans für die guten Wünsche und dokumentierte auch die Erholungsphase zu Hause mit ihren zwei Töchtern, Sage und June, die sich besonders liebevoll und vorsichtig gegenüber ihrer Mutter verhielten. "Die beiden sind die Süßesten", schwärmte die Tänzerin, die bereits mit Profi-Footballer Calvin Johnson (39) übers Parkett wirbelte, in dem Clip, in dem sie mit ihnen kuschelt.

Nach ihrer Rückkehr aus dem Krankenhaus berichtete Lindsay, dass die körperlichen Schmerzen gering seien, sie jedoch an Übelkeit und Schwindel, verursacht durch die Anästhesie, zu leiden hatte: "Aus der Narkose aufzuwachen, war hart." Auf TikTok erklärte sie mit einem Augenzwinkern, dass sie trotz der Nervosität vor der Operation alles gut überstanden und sich über die Unterstützung von ihrem Mann und ihrem Arzt sehr gefreut habe. Mit ihrem Ehemann Sam, ihrer großen Liebe aus Kindertagen, ist sie seit 2015 verheiratet und hat mit ihm zwei Kinder. Die Familie scheint den turbulenten Alltag zwischen zeitraubenden Karriereprojekten und den sozialen Medien auch zu genießen.

Lindsay ist dafür bekannt, intime Einblicke in ihr Privatleben mit ihren Fans zu teilen, wie zum Beispiel Fotos aus dem Operationssaal nach einer Geburt. In der Vergangenheit sprach sie bereits über persönliche Hürden während ihrer Schwangerschaften sowie über Schönheitsbehandlungen wie Botox und Lippenaufspritzen. Bereits im Dezember hatte Lindsay angekündigt, sich die Operation als Weihnachtsgeschenk zu machen, und erklärte, dass es sich um eine Entscheidung handele, die sie lange geplant habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsay Arnold und Calvin Johnson auf dem roten Teppich im November 2016

Anzeige Anzeige

Instagram / lindsarnold Lindsay Arnold und Sam Cusick mit ihrer Tochter June im Mai 2023

Anzeige Anzeige