Steht im Hause Ulmen-Fernandes noch mal Nachwuchs an? Vor sieben Jahren wurde die Liebe von Schauspielerin Collien (37) und Komiker Christian (43) mit Nachwuchs gekrönt: Ihre gemeinsame Tochter erblickte das Licht der Welt! Mittlerweile geht das Mädchen schon zur Schule – vielleicht ist da gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für das Ehepaar, noch ein weiteres Kind zu bekommen? Die Moderatorin hat dazu eine klare Meinung!

Für die 37-Jährige steht fest, dass sie kein weiteres Kind möchte. Ihre Entscheidung erklärte sie im Bunte-Interview ganz einfach: "Nein, ich bin so froh, dass ich ihr mittlerweile Dinge erklären kann. […] Ich finde das sehr schön, dass wir kommunizieren können, ich kann sie anrufen, wir telefonieren, das genieße ich sehr. Ich will eigentlich nicht noch einmal von vorne anfangen." Und ohne ein Geschwisterchen muss die Kleine ja auch nicht aufwachsen – denn Ihr Papa Christian hat aus der Ehe mit seiner Ex-Frau noch einen Sohn.

Bereits vor zwei Jahren deutete Collien in einem Interview an, dass weiterer Nachwuchs erstmal nicht infrage käme: "Ich möchte auch mal wieder durchschlafen", sagte sie bereits 2017. Neben ruhigen Nächten und einer guten Kommunikation ist Collien besonders die Erziehung ihrer Tochter wichtig: "Ich bin streng. […] Ich finde es wichtig, dass man Umsichtigkeit und soziales Verhalten lernt", fügte die Brünette an.

