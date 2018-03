Ist nach einem Kind wirklich Schluss? Collien Ulmen-Fernandes (35) ist Mama einer fünfjährigen Tochter. Sie und ihr Gatte Christian Ulmen (41) machen keinen Hehl daraus, dass weiterer Nachwuchs erstmal nicht in Frage kommt. Den Grund dafür verriet die Moderatorin kürzlich bei der Duftstars-Preisverleihung in Berlin. Die kleine Maus, die komplett aus der Öffentlichkeit herausgehalten wird, hält die Eltern gehörig auf Trab! "Ich möchte einfach auch mal wieder durchschlafen. Also richtig länger auch", erzählte sie im Promiflash-Interview.



