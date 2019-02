Überraschende Baby-News bei Patricia Aulitzky! Die Schauspielerin ist vor allem durch ihre Rolle als Berghebamme in der ZDF-Serie "Lena Lorenz" bekannt geworden. Ihr Privatleben hält die Darstellerin allerdings größtenteils geheim. Selbst von ihrer Hochzeit haben die Fans nichts mitbekommen. Patricia lässt sich nicht einmal entlocken, wer der glückliche Mann an ihrer Seite ist. Jetzt hat der TV-Star noch ein weiteres Ereignis vor der Öffentlichkeit geheim gehalten: Patricia ist vollkommen unbemerkt zum ersten Mal Mutter geworden!

Selbst die größten Bewunderer der 39-Jährigen dürften von dieser Nachricht ziemlich überrascht sein. Denn selbst von der Schwangerschaft hat, abgesehen von Familie und engen Freunden, niemand etwas mitbekommen. Im Bunte-Interview teilte Patricia nun aber doch ihr Mama-Glück. Ihr Söhnchen heißt Maximilian und ist bereits drei Monate alt. "Ich hab' nie gedacht, ich muss unbedingt heiraten und will vier Kinder. Jetzt bin ich verheiratet und hab ein Kind und find's ein wahnsinniges Wunder und ein irrsinniges Glück, das erleben zu können", schwärmte die Neu-Mama.

Die TV-Zuschauer müssen trotz Patricias neuem Familienglück nicht auf die Österreicherin verzichten. Bald ist sie in der ARD-Serie "Blind ermittelt" wieder im Fernsehen zu sehen. "In meinem Beruf ist es schwierig, dass bestimmte Leute denken: Die ist jetzt Mutter und will erst mal gar nicht mehr arbeiten. Ich dagegen glaube, dass ich keine gute Mutter wäre, wenn ich keinen Job hätte, weil mich meine Arbeit als Schauspielerin wahnsinnig glücklich macht", erklärte Patricia.

Getty Images Patricia Aulitzky bei der Premiere von "Inconvenient Sequel"

Getty Images Patricia Aulitzky beim Deutschen Filmpreis 2017

AEDT/WENN.com Patricia Aulitzky bei der Romy-Preisverleihung 2018

