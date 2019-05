Dieser Gang war für Frank Elstner (77) mit Sicherheit ein ganz besonderer! Erst vor wenigen Wochen offenbarte der Show-Master in einem Interview, dass er vor einigen Jahren an Parkinson erkrankte. Nun gibt es endlich mal wieder erfreuliche Neuigkeiten von dem Wetten dass..?-Star. Seine Tochter Lena Elstner heiratete ihren Partner Florian Gerstner – und selbstverständlich war auch der Brautvater bei der Trauung anwesend. Der 77-Jährige führte seinen Spross sogar zum Altar!

Im Gespräch mit Bunte verriet Frank dazu glücklich: "Trotz Parkinson erledigte ich meine wichtige Aufgabe stolperfrei." Er wolle seine Krankheit nicht unnötig Raum lassen, fügte er hinzu. Denn nicht seine Erkrankung, sondern seine Tochter und ihr Mann hätten an diesem Tag im Mittelpunkt gestanden. "Sie sind wichtiger als meine Krankheit. Außerdem geht es mir gut", offenbarte das TV-Urgestein, das insgesamt fünf Kinder hat. Seit sechs Jahren sind Lena und Florian ein Paar, bereits am 17. Mai heirateten sie standesamtlich in Baden-Baden. Acht Tage später gaben sie sich schließlich in einer kirchlichen Zeremonie das Jawort.

In einem früheren Interview mit der Zeit hatte Frank bereits offen über seine Parkinson-Symptome gesprochen und darin preisgegeben, dass sich die Erkrankung bislang durch ein Zittern äußere. "Doch wenn ich heute Morgen meine Pille nicht genommen hätte, würde ich jetzt mehr zittern. Wenn ich eine nehme, dann hält es wieder ein paar Stunden", schob er hinterher und ergänzte: "Ich hoffe, dass das noch ein paar Jährchen so geht."

Getty Images Frank Elstner, Show-Master

Anzeige

Getty Images Frank Elstner mit seiner Frau Britta Gessler und den gemeinsamen Kindern Enya und Lena

Anzeige

Getty Images Frank Elstner mit seiner Tochter Lena bei der "Romy"-Premiere, 2009

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de