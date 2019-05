Jordan Fisher (25) hat die Frage aller Fragen gestellt! 2017 gewann der Musiker die 25. Staffel von Dancing with the Stars, damals setzte er sich gegen Lindsey Stirling (32) und Frankie Muniz (33) durch. Nun hat er diesen TV-Triumph mit einem ganz privaten Ereignis mühelos in den Schatten gestellt: Der 25-Jährige hat sich verlobt – und wird schon bald mit seiner Langzeitfreundin Ellie Woods vor den Altar treten!

Die fröhliche Nachricht bestätigte das Paar nun exklusiv gegenüber People. Schon vergangene Woche soll Jordan vor seiner Partnerin auf die Knie gegangen sein und ihr den Verlobungsring an den Finger gesteckt haben. Den Antrag hatte der Sänger offenbar viele Monate lang geplant – mit Erfolg: Ellie ahnte nichts von ihrem Glück! "Es war die größte Überraschung meines Lebens. Ich bin wirklich sehr schwer zu überraschen. Ich ziehe meinen Hut vor dir, dass du das geschafft hast, Baby", sagte sie in dem Interview. Im Strandhaus von Ellies Eltern im amerikanischen Birmingham stellte Jordan seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Den Verlobungsring ließ er extra anfertigen – einen 2,75-karätigen Diamant-Klunker.

Der 25-Jährige und seine fünf Jahre jüngere Freundin lernte sich bereits vor mehr als zehn Jahren kennen! Jordan war damals 13 Jahre alt: "Wir waren die besten Freunde, als wir aufgewachsen sind", erklärte der TV-Star. Als sich ihr Verhältnis später in eine romantische Richtung entwickelte, sei er sich schon sicher gewesen, dass seine Ellie "die Eine" ist.

