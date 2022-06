Nun war es soweit! Der "To All the Boys: P.S. I Still Love You"-Darsteller Jordan Fisher (28) ist seit Jahren überglücklich mit seiner Partnerin Ellie Woods zusammen. Ihr Liebesglück machten sie 2020 mit einer Hochzeit ganz offiziell und Ende vergangenen Jahres folgte dann die nächste schöne Nachricht: Die Turteltauben erwarten ein Kind. Wie sehr sie sich über den Nachwuchs freuen, zeigten sie regelmäßig im Netz. Jetzt ist Jordans Baby endlich auf der Welt!

Das verkündete der 28-Jährige mit einem kurzen, aber stolzen Statement auf Twitter: "Ich bin Vater", schrieb Jordan und fügte einen vor Freude weinenden Emoji hinzu. Bisher verriet er noch keine weiteren Details. Aber bereits vor der Geburt offenbarten der Schauspieler und seine Ehefrau Ellie das Geschlecht ihres damals noch Ungeborenen.

Auf Social Media teilte das Paar vor wenigen Wochen ein niedliches Pic von sich. "Ich liebe unsere kleine Einheit. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, unser kleiner Junge", schwärmte er gleichzeitig von Ellie und ihrem gemeinsamen Sohn.

Ellie Woods und Jordan Fisher im September 2020

Jordan Fisher und seine Ehefrau Ellie Woods, Oktober 2021

Ellie und Jordan Fisher

