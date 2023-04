Jordan Fisher wurde mit einer Essstörung diagnostiziert!

Jordan Fisher (28) macht ein Geständnis! Der To All the Boys I’ve Loved Before-Star ist seit Jahren glücklich mit seiner Ellie Woods. Die beiden gaben sich 2020 das Ja-Wort und verkündeten Ende 2021 die erste Schwangerschaft der Blondine. Im Juni des vergangenen Jahres verkündete der Schauspieler dann die freudige Nachricht: Das Baby ist da. Während Ellies Schwangerschaft bekam Jordan jedoch eine Diagnose...

"Bei mir wurde eine Essstörung diagnostiziert, von der ich nicht wusste, dass ich sie habe", erzählte Jordan bei The Drew Barrymore Show. Er habe nur gewusst, dass er Reflux habe, die es ihm schwer gemacht hätten zu essen. Die Diagnose kam mitten in Ellies Schwangerschaft, erzählt der Schauspieler: "Wir waren im vierten oder fünften Monat schwanger." Er habe ganze 30 Kilo abgenommen, sei jedoch froh, es durch die Wüste geschafft zu haben.

Die Ursache seiner Essstörung läge wohl in seiner Vergangenheit und sei die Folge vergangener Traumata seiner Kindheit, die er nicht verarbeitet habe. Inzwischen besuche er regelmäßige Therapiestunden, die ihn bei seiner Heilung unterstützen würde. "Ich bin so viel stärker!", machte er deutlich.

Getty Images Ellie Woods und Jordan Fisher, 2019

Getty Images Jordan Fischer, 2022

Getty Images Ellie Woods und Jordan Fisher, 2020

