Niedliche News von Jordan Fisher (27)! Bei dem "Work It"-Darsteller läuft es nicht nur karrieretechnisch richtig gut – auch sein privates Glück hat er bereits gefunden. Denn vor rund einem Jahr gab der Schauspieler seiner Partnerin Ellie Woods bei einer romantischen Trauung das Jawort. Ihre Beziehung präsentieren die Turteltauben nur allzu gerne im Netz. Und auch diese tollen Neuigkeiten wollten sie ihren Followern nicht vorenthalten: Jordan und Ellie werden erstmals Eltern!

Das verkündete der einstige Dancing with the Stars-Gewinner nun auf seinem Instagram-Kanal mit einem niedlichen Video. In dem Clip zieht Ellie ihrem Mann eine College-Jacke an – offenbar ahnte Jordan vorher nichts. Denn als er in die Jackentasche griff und dort einen positiven Schwangerschaftstest fand, brach er sofort in Tränen aus. Daraufhin fielen sich die zwei in die Arme.

"Und die Reise beginnt. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen", betitelte Jordan das emotionale Video. Nicht nur die werdenden Eltern scheinen total aus dem Häuschen zu sein, sondern auch deren Fans. "Ich freue mich so sehr für euch. Mein Herz geht auf", kommentierte etwa eine Userin den Beitrag.

Instagram / jordanfisher Jordan Fisher und seine Ehefrau Ellie Woods, Oktober 2021

ActionPress Jordan Fisher bei den Creative Emmys in LA im September 2019

Instagram / jordanfisher Ellie Woods und Jordan Fisher im September 2020

