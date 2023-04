Jordan Fisher spricht offen über seine neue Rolle als Vater!

Er hat seine Prioritäten nun woanders! Jordan Fisher (29) ist seit Jahren ein erfolgreicher Schauspieler in den USA. Im Sommer 2022 drehte sich dann aber sein Leben um 180 Grad – der "Work It"-Darsteller wurde zum ersten Mal Vater. In einem Interview spricht er jetzt erstmals über diese neue Phase in seinem Leben: Jordan gesteht, dass das Vatersein ihn sehr erfüllt!

In einem Interview mit People spricht der 29-Jährige offen über seinen neuen Lebensabschnitt und wie sehr er sich dadurch verändert hat. "Ich definiere mich selbst als kreativ, ja, aber letztendlich bin ich ein Vater, ein Ehemann", erzählt Jordan offen und fügt hinzu: "Ich habe Hunde und ein Zuhause. Sich darum zu kümmern, ist für mich immer das Wichtigste." Ab und zu müsse er sich aber auch Grenzen setzen, zu welchen Projekten er zum Beispiel Ja oder Nein sagt.

Vor allem achte er aber darauf, dass sich seine Familie nicht vernachlässigt fühlt. "Ich habe eine Regel: Wenn eine Reise länger als zwei Wochen dauert, kommt meine Familie mit", verrät der Schauspieler im Interview. Doch das ist wohl auch nicht ganz uneigennützig. "Wenn es länger als zwei Wochen dauert, geht es mir nicht gut, meine geistige Gesundheit leidet dann darunter. Ich vermisse sie zu sehr. Sie sind meine Kraftquelle", plaudert Jordan weiter aus dem Familien-Nähkästchen.

Getty Images Ellie Woods und Jordan Fisher, 2020

Getty Images Jordan Fisher, Schauspieler

Instagram / jordanfisher Jordan Fisher und seine Ehefrau Ellie Woods, Oktober 2021

