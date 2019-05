Beth Chapman (51) macht gerade eine schwierige Zeit durch! Der Reality-TV-Star gab im vergangenen November bekannt, dass er zum zweiten Mal an Kehlkopfkrebs erkrankt ist. Tapfer kämpft die Blondine gegen ihre fortgeschrittene Erkrankung, auch wenn sie bereits zugab, wie sehr sie auch darunter leide. Dabei aber immer an ihrer Seite: Ehemann Duane (66). Für ihn postet die Mutter jetzt eine ganz besondere Liebesbotschaft in den sozialen Medien!

Beth teilte auf Instagram am Montag ein süßes Pic von ihrem schlafenden Ehemann. "Wenn er endlich schläft, kannst du trotzdem die Sorgen und den Stress in seinem Gesicht erkennen", schrieb sie zu dem Schnappschuss. Duane sei von Anfang an immer für sie da gewesen, würde sie täglich unterstützen und für sie stark sein. Sie liebe ihn so sehr und weiß auch ganz genau, wieso sie angesichts ihrer Krankheit so gut durchhalten würde: "Da ist kein Zweifel, woher meine Stärke kommt. Es ist eine Liebe, für die es sich lohnt zu kämpfen", schwärmt sie von ihrem Liebsten.

Auch mit ihrer restlichen Familie genießt Beth ihre Zeit, wie sie mit einem Foto ihren Followern zeigte: Mit ihrer Nichte knuddelte sie im April total happy in einem Restaurant. "Ich liebe diese kleine Dame. Sie bereitet mir so viel Freude!", freute sie sich.

Instagram / mrsdog4real Duane Chapman

Instagram / mrsdog4real Beth Chapman im März 2019

Instagram / mrsdog4real Beth Chapman und ihre Nichte im April 2019

