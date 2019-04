Sie ist ein Lichtblick für Beth Chapman (51)! Erst Anfang des Jahres ist bei der Ehefrau von US-Kopfgeldjäger Duane "Dog" Chapman (66) der Kehlkopfkrebs zurückgekehrt. Trotz allem zeigte sich die Blondine in der Öffentlichkeit stets optimistisch. Doch vergangenes Wochenende dann der Schock: Beths Zustand hatte sich zeitweise offenbar so sehr verschlechtert, dass sie deswegen sogar ins Krankenhaus musste. Inzwischen scheint sich die Kämpfernatur allerdings wieder etwas erholt zu haben. Gemeinsam mit ihrer kleinen Nichte zeigte sie sich nun freudestrahlend beim gemeinsamen Abendessen!

Auf Instagram teilte Beth jetzt einen Schnappschuss, der sie gemeinsam mit ihrer Nichte in einem Restaurant zeigt. Dazu schrieb die 51-Jährige: "Ich liebe diese kleine Dame. Sie bereitet mir so viel Freude!" Gerade weil sie ihre Enkel nicht allzu oft sehe, genieße sie die Zeit mit ihrer Nichte umso mehr. "Sie füllt eine große Leere in meinem Herzen", verriet die frischgebackene Urgroßmutter weiter. Gleichzeitig beweist die rührende Momentaufnahme: Beths Familie ist ihr auch in dieser schweren Zeit eine große Stütze!

Vor allem ihr Mann Duan setzt nach der erneuten Krebsdiagnose alles daran, seine Frau an das Positive im Leben zu erinnern und sie von ihrer Erkrankung abzulenken. "Ich stand in meinem Leben noch nie vor so einer Herausforderung. Ich bin für sie da und werde sie nicht sterben lassen", hatte er zuletzt in einem tränenreichen Interview betont.

Getty Images Duane "Dog" und Beth Chapman im Januar 2017 in Washington

Anzeige

Instagram / mrsdog4real Beth Chapman im März 2019

Anzeige

Getty Images Beth und Duane "Dog" Chapman im Juni 2013 in Nashville

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de