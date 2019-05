Was für ein seltener Einblick in sein Familienleben! Oliver Pocher (41) ist in den Medien aktuell so präsent wie selten zuvor. In den vergangenen Wochen schwang der Komiker bei Let's Dance das Tanzbein und entwickelte sich rasch zum Publikumsliebling. Während seiner Teilnahme an dem TV-Wettbewerb ließ er ganz nebenbei noch eine Bombe platzen: Seine Freundin Amira Aly erwartet ein Kind von ihm. Oli wird damit zum vierten Mal Vater. Und die Freude darüber scheint ihn nun offenbar dazu zu bewegen, ausnahmsweise mal über seine drei Kinder mit Alessandra Meyer-Wölden (36) offen zu plaudern!

Normalerweise hält sich der 41-Jährige, was das Privatleben angeht, eher bedeckt. Im Interview mit RTL ließ er sich nun aber doch das eine oder andere Detail über seine Familie entlocken. "Wenn meine Kinder hier sind und ich die habe, dann bin ich natürlich Superdad", verriet er. Dies komme aber nicht allzu oft vor, da seine Sprösslinge – eine Tochter und zwei Söhne – bei seiner Ex-Frau in Amerika wohnen. "Das heißt, ich habe gar nicht so oft den Zugriff darauf, aber wenn sie hier sind, kann ich natürlich alles mit ihnen machen. Dann versuche ich, größtmögliche Zeit mit den Kindern zu verbringen. Das ist das Wertvollste, was ich im Prinzip habe", erzählte er weiter.

Wenn Oli und seine Rasselbande in Deutschland unterwegs sind, würden die Kinder schon hin und wieder mitbekommen, dass ihr Papa nach Fotos gefragt werde, plauderte Oli weiter aus. In gewisser Weise wüssten sie also schon, dass er hierzulande ein Star sei. Dennoch ist es dem Moderator wichtig, dass sein Nachwuchs den Promi-Bonus nicht für selbstverständlich hält. "Ich muss sie ja auch immer darauf hinweisen, wenn wir hier irgendwo im Freizeitpark stehen und jetzt nicht anstehen müssen, das ist nicht normal und da kriegen sie auch die Normalität oft genug mit", machte Oli weiter klar.

