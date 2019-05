Vor über zwei Jahrzehnten gaben sich das Supermodel Cindy Crawford (53) und der Geschäftsmann Rande Gerber (57) das Jawort – und offenbar sind die zwei noch immer so verliebt wie am ersten Tag! Nachdem Cindy von 1991 bis 1995 mit dem Schauspieler Richard Gere (69) verheiratet gewesen war, traute sie sich am 29. Mai 1998 erneut. Mit Rande scheint sie ihren Mr. Right gefunden zu haben: Das Paar feierte gerade seinen 21. Hochzeitstag und teilte ganz zur Freude seiner Fans ein privates Throwback-Foto.

Auf Instagram widmete Rande seiner Frau liebevolle Zeilen, die es wirklich in sich haben: "Ich habe nicht nur das schönste Mädchen der Welt ausgewählt, sondern das Mädchen, das meine Welt schöner gemacht hat. Alles Gute zum Jubiläum, mein Engel", schmachtete er und teilte außerdem ein Bild, das vor einigen Jahren in einem gemeinsamen Urlaub entstanden ist. Der glückliche Ehemann schenkte seiner Gattin aber nicht nur diese Liebeserklärung, sondern auch einen großen Strauß Pfingstrosen, wie in ihrer Story zu sehen ist.

Auch Cindy meldete sich auf ihrem Profil zu Wort. Zwar hielt sie sich mit öffentlichen Schwärmereien zurück, postete jedoch ein Selfie von sich und ihrem Gatten, das sie am Abend ihres Hochzeitstages geschossen hatte.

Getty Images Rande Gerber und Cindy Crawford

Getty Images Rande Gerber und Cindy Crawford

Instagram / cindycrawford Cindy Crawford und Rande Gerber

