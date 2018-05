Auch nach zwei Jahrzehnten Ehe sind Cindy Crawford (52) und Rande Gerber (56) total in love. Nachdem das Supermodel von 1991 bis 1995 mit Schauspieler Richard Gere (68) verheiratet war, ist sie am 29. Mai 1998 mit Businessmann Rande Gerber das erneute Eheversprechen eingegangen. Zwei Dekaden und zwei gemeinsame Kinder später scheinen sie jetzt immer noch verliebt wie am ersten Tag. Zum 20. Hochzeitstag des Paares gab es von Cindy den Beweis auf Instagram: Während Cindy und Rande ihr Hochzeitslied in einem Club vorgesunden bekamen, knutschen beide wie verliebte Teenager...



