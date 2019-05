Nur das Beste für Archie Harrison! Am 6. Mai erblickte der erste gemeinsame Sohn von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) das Licht der Welt. Seitdem konnte er sich über jede Menge Besuch freuen. Nachdem George (58) und Amal Clooney (41) als gute Freunde des royalen Traumpaares bereits die Ehre gehabt haben sollen, wurde die Liste der Promi-Gäste nun erweitert: Priyanka (36) und Nick Jonas (26) sollen den Mini-Royal mit teuren Präsenten im Gepäck kennengelernt haben!

Bereits am vergangenen Wochenende sollen die gute Freundin der Herzogin und ihr Ehemann in die vier Wände der Royals eingeladen worden sein, wie Elle berichtet. Neben Geschenken von Tiffany & Co. sollen die Schauspielerin und der Sänger auch eine Seifenblasenmaschine für 250 Dollar (umgerechnet 224 Euro) für den royalen Spross dabei gehabt haben. “Sie dachten, Baby Archie sei einfach bezaubernd und Meg liebt ihr neues Leben”, verriet Emily Andrews, die das von einem Bekannten von Harry und Meghan erfahren haben will. Die Royal-Korrespondentin erzählte weiter, dass die frischgebackene Mutter “fantastisch” ausgesehen habe und total in ihrer neuen Rolle aufgegangen sei.

Mit diesem Besuch dürften auch die Gerüchte vom Tisch sein, dass zwischen dem Ex-Suits-Star und seiner BFF dicke Luft herrsche. “Priyanka und Meghan sind noch immer sehr enge Freunde und sprechen regelmäßig”, erklärte ein E!-Insider.

