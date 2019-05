Immenser Schock für den US-amerikanischen YouTube-Star Roman Atwood! Der Netz-Promi gehört mit über 15 Millionen Abonnenten zu den erfolgreichsten Influencern in den USA. Regelmäßig nimmt er seine Familie und Freunde in Prank-Videos auf die Schippe, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Jetzt hatte Roman allerdings eine äußerst traurige Nachricht an seine Fans: In einem Statement trauert er um seine Mama Susan, die bei einem Unfall im gemeinsamen Urlaub ums Leben kam!

"Gestern ist meine Mutter mit meinem Neffen ein bisschen auf kleinen Rollern durch die Gegend gefahren. Sie ist von ihrem heruntergefallen und hat sich den Kopf gestoßen. Sie ist sofort bewusstlos gewesen", begann der 36-Jährige am Donnerstag seine emotionale Nachricht auf Twitter. Direkt nach dem Vorfall habe Susan aufgehört zu atmen und keinen Herzschlag mehr gehabt: "Sie ist in eine Klinik gebracht worden, wo wir die nächsten acht Stunden warteten. Kurz danach ist meine liebe Mama gestorben." Der Dreifach-Papa entschuldigte sich bei seinen Followern und kündigte eine längere Social-Media-Pause an.

Die Hinterbliebenen der Verstorbenen stünden noch unter Schock und sollen demnächst in ihre Heimat Ohio zurückreisen – besonders Romans Vater Curtis habe mit dem Verlust stark zu kämpfen, aber auch der Web-Star könne kaum fassen, was passiert sei. "Ich war noch nie so fertig in meinem Leben. Mein Herz ist so schwer... meine Mutter war alles für uns", schrieb er schließlich. Susan hinterlässt neben dem YouTuber einen weiteren Sohn: Dale Atwood ist ebenfalls auf der Videoplattform aktiv.

Instagram / romanatwood Roman Atwood mit seiner Frau Brittney und seinen Kindern

Instagram / romanatwood Roman Atwood mit seiner Frau Brittney

Instagram / romanatwood Roman Atwood mit seiner Tochter Cora

