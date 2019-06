Dieser Zwischenfall hat alles verändert! Erst nach seinem Dancing with the Stars-Aus im Jahr 2017 hatte Chris Kattan (48) mit dieser Offenbarung für einen echten Schock gesorgt: Der Schauspieler gab zu, sich bereits vor über 20 Jahren bei einem Stunt in der Show Saturday Night Live das Genick gebrochen zu haben – es drohte sogar eine Lähmung. Der Comedian kämpfte damals aber nicht nur gegen die Schmerzen: Chris war abhängig von Schmerzmitteln!

Im Gespräch mit Fox News sprach der 48-Jährige über sein Buch “Baby Don’t Hurt Me”, an dem er bereits seit fünf Jahren schreibt. "Es war peinlich", sagt Chris heute über seinen verheerenden Unfall. Seine Armmuskulatur sei so verkümmert gewesen und die Nervenenden so stark beschädigt, dass es mehrere Operationen gebraucht habe, um alles zu reparieren. Aber auch die anhaltenden Schmerzen und die daraus resultierende Opiumsucht werden in dem Werk des “How I Met Your Mother”-Darstellers zum Thema: “Es war ein harter Kampf. Du fühlst dich gesegnet, wenn du das durchstehst. Ich hoffe, dass die Leser aus dem Buch erfahren, dass das Leben es wert ist.”

Chris stand von 1996 bis 2003 für “Saturday Night Live” auf der Bühne. Wann genau der Sketch aufgeführt wurde, bei dem er sich seinen Hals brach, verriet er bisher nicht. Er offenbarte allerdings 2017 im People-Interview, dass zwei Tage verstrichen, ehe er sich vom Arzt untersuchen ließ.

Getty Images Chris Kattan bei der "Ghostbusters"-Premiere 2016 in Hollywood

Getty Images Chris Kattan bei der Premiere von "Sex Tape", 2014 in Westwood

Getty Images Kristen Bell und Chris Kattan 2010 in Beverly Hills

