Auf Konzert: Chris Kattan und Maria Libri haben sich verlobt

Da läuten wohl bald die Hochzeitsglocken! Im Februar 2022 machten Chris Kattan (52) und Maria Libri ihre Liebe in den sozialen Medien offiziell. Seitdem sind der US-amerikanische Komiker und die hübsche Blondine ein Herz und eine Seele. Nun möchte der "Saturday Night Life"-Star seine Beziehung zu seiner Partnerin wohl auf die nächste Stufe heben. Chris machte seiner Maria nämlich nun einen ganz besonderen Antrag!

Auf Instagram teilte der Schauspieler nun die Neuigkeit. "Also... das ist gestern in Chicago passiert. Während eines Konzerts von Wilco, Marias Lieblingsband, habe ich ihr einen Antrag gemacht", schrieb er zu einer Bilderstrecke des besonderen Abends. Darauf ist unter anderem der Moment zu sehen, in dem Chris seiner Liebsten den Ring präsentiert. Außerdem zeigen Schnappschüsse das glückliche Paar unmittelbar nach Marias Antwort: "Ja"!

"Maria und ich akzeptieren uns, wie wir sind", erklärt der 52-Jährige nach seinem Antrag gegenüber People. "Es ist nicht nur, dass wir viele Sachen gemeinsam haben. Wir lieben auch unsere Macken und Unterschiede. Wir lieben uns nicht trotzdem, sondern gerade deshalb", führt Chris aus.

