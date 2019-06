Wollte Donald Trump (72) hier etwas Neues ausprobieren? Der US-Präsident polarisiert nicht nur mit seiner Politik, sondern oftmals auch mit seiner Frisur. Die charakteristische Föhnwelle des Immobilienmoguls erweckt bei vielen seiner Kritiker häufig den Anschein, als wolle er eine mögliche Glatze damit verdecken. Doch von seinem üblichen Look nahm der Staatsmann nun Abstand: Er zeigte sich mit ungewohnt gebändigter Haarpracht.

Am Sonntag besuchte der 72-Jährige die McLean Bible Church in Vienna, Virginia. Dort betete er für die Opfer des Amoklaufes, der die Gemeinde vor wenigen Tagen erschütterte. Laut The Guardian habe Trump davor noch eine Partie Golf gespielt und machte bei dem Event den Eindruck, als sei er direkt vom Golfplatz in die Kirche gekommen: Mit weißer Hose, blauem Sakko, Golfkappe und dazugehörigen Schuhen wirkte es, als habe er keine Zeit gehabt, um sich nach seiner Freizeitaktivität noch umzuziehen und frisch zu machen. Dementsprechend angeklatscht und feucht wirkte auch das Haupthaar des Präsidenten.

Dass diese Variante nicht zu seinem neuen Stil werden sollte, bewies Trump dann einen Tag später. Zum Beginn seiner dreitägigen Staatsreise nach Großbritannien zeigte er sich wieder in einem formellen blauen Anzug und wie gewohnt frisiert. Dabei machte der Wind lediglich seiner Ehefrau Melania (49) einen Strich durch die Rechnung: Ihre Haare flatterten bei der Ankunft am Flughafen von London Stanstead wild umher.

Getty Images Donald Trump in Japan

Sarah Silbiger - Pool via CNP / MEGA Pastor David Platt und Donald Trump

Getty Images Melania und Donald Trump in London, Juni 2019

